Арсенал – Ліверпуль: онлайн-трансляція матчу за Суперкубок Англії
Арсенал і Ліверпуль відкривають англійський сезон матчем за Суперкубок. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".
Матч за Суперкубок Англії Арсенал – Ліверпуль розпочався о 18:30. Телетрансляція проходить на каналі "Setanta Sport", текстову онлайн-трансляцію проводить "Футбол 24".
Стартові склади
Арсенал: Мартінес – Бельєрін, Холдінг, Давід Луїс, Тірні – Мейтленд-Найлс, Елнені, Джака, Сака – Нкетія, Обамеянг
Запасні: Лєно, Соареш, Саліба, Колашінац, Олаїнка, Віллок, Нельсон, Сміт-Роу, Джонс-Джулс
Ліверпуль: Аліссон – Вільямс, Гомес, ван Дейк, Робертсон – Фабіньо, Вейналдум, Мілнер – Салах, Мане, Фірміно
Запасні: Адріан, Кейта, Груїч, Джонс, Мінаміно, Цимікас, Брюстер, Елліот, Куметіо