Арсенал – Ліверпуль: онлайн-відеотрансляція матчу АПЛ

Арсенал в рамках 36-го туру АПЛ приймає Ліверпуль. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію зустрічі – в цій новині на "Футбол 24".

Матч 36-го туру АПЛ Арсенал – Ліверпуль розпочнеться о 22:15 за київським часом. Онлайн-відеотрансляція зустрічі доступна на "Setanta Sports" і в цій новині, також "Футбол 24" проведе текстовий онлайн поєдинку.

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Стартові склади:

Арсенал:

Five changes from the weekend...



️ Cedric, Holding, Saka, Torreira, Nelson

️ Bellerin, Mustafi, Kolasinac, Ceballos, Aubameyang#ARSLIV — Arsenal (@Arsenal) July 15, 2020

Ліверпуль: