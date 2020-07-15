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Арсенал – Ліверпуль: онлайн-відеотрансляція матчу АПЛ

22:10 - Читать на русском
Арсенал – Ліверпуль: онлайн-відеотрансляція матчу АПЛ
Арсенал – Ліверпуль: стартові склади та відеотрансляція матчу АПЛ

Арсенал в рамках 36-го туру АПЛ приймає Ліверпуль. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію зустрічі – в цій новині на "Футбол 24".

32’ Александр Ляказетт
44’ Рейс Нелсон
 
Садьйо Мане 20’
20’ Садьйо Мане
32’ Александр Ляказетт
44’ Рейс Нелсон

Матч 36-го туру АПЛ Арсенал – Ліверпуль розпочнеться о 22:15 за київським часом. Онлайн-відеотрансляція зустрічі доступна на "Setanta Sports" і в цій новині, також "Футбол 24" проведе текстовий онлайн поєдинку.

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Стартові склади:

Арсенал:

Ліверпуль:

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Теги
Англія Ліверпуль Ліверпуль Арсенал Арсенал Арсенал - Ліверпуль
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