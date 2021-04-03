Арсенал приймає Ліверпуль в рамках 30-го туру АПЛ. Стартові склади команд та посилання на онлайн-трансляцію шукайте у цій новині на Футбол 24.

Арсенал зустрінеться з Ліверпулем сьогодні, 3 квітня, початок поєдинку о 22:00. Слідкувати за онлайн-трансляцією двобою можна на Футбол 24.

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Попри гучну вивіску матчу, команди розташовуються поза топ-4 АПЛ, перед 30-м туром підопічні Клоппа зайняли сьому сходинку, "каноніри" – 9-ті. Гості відстають від зони Ліги чемпіонів на 5 очок. Зважаючи на осічку Челсі, Ліверпуль отримав додаткову мотивацію на бій з Арсеналом, який також ще має шанси поборотись за верхні місця.

Стартовий склад Арсенала:

Four changes from last time...



️ Holding, Gabriel, Ceballos, Pepe

️ David Luiz, Mari, Xhaka, Saka#ARSLIV — Arsenal (@Arsenal) April 3, 2021

Стартовий склад Ліверпуля: