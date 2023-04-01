Неприємність Зінченка у відеоогляді матчу Арсенал – Лідс – 4:1
1 квітня 21:13 - Читать на русском
Арсенал обіграв Лідс у 29 турі чемпіонату Англії. Відео голів і огляд матчу дивіться на "Футбол 24".
35’ Габріел Жезус
47’ Бен Вайт
55’ Габріел Жезус
84’ Граніт Джака
35’ Габріел Жезус
47’ Бен Вайт
55’ Габріел Жезус
84’ Граніт Джака
Арсенал мучився до 35-й хвилини, допоки суперник сам не вигадав собі проблеми. Люк Айлінг повівся на замах Жезуса, а потім незграбно перечепив бразильця у карному майданчику. Постраждалий сам реалізував пенальті.
Арсенал розтрощив Лідс і зберіг відрив від Ман Сіті – Зінченко допоміг своїм і чужим, шоу Жезуса, голи правих захисників
По перерві Арсенал швидко зняв усі питання. Вайт замкнув якісну передачу Мартінеллі, а Жезус оформив дубль. Лідс відквитав один м'яч завдяки рикошету від Зінченка, але навряд це сильно засмутило лондонців. Джака до фінального свистка ще й встиг повернути Арсеналу розгромну перевагу – 4:1.
Коментарі
0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter