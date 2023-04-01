Арсенал обіграв Лідс у 29 турі чемпіонату Англії. Відео голів і огляд матчу дивіться на "Футбол 24".

Арсенал мучився до 35-й хвилини, допоки суперник сам не вигадав собі проблеми. Люк Айлінг повівся на замах Жезуса, а потім незграбно перечепив бразильця у карному майданчику. Постраждалий сам реалізував пенальті.

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По перерві Арсенал швидко зняв усі питання. Вайт замкнув якісну передачу Мартінеллі, а Жезус оформив дубль. Лідс відквитав один м'яч завдяки рикошету від Зінченка, але навряд це сильно засмутило лондонців. Джака до фінального свистка ще й встиг повернути Арсеналу розгромну перевагу – 4:1.