Олександр Зінченко вдруге поспіль виходить із перших хвилин. Матч, як і онлайн-трансляція Арсенал – Лестер на "Футбол 24", стартує о 17:00. У першому турі АПЛ 2022/23 команда українця, який відзначився вирішальним гольовим пасом, перемогла Крістал Пелас на виїзді (2:0). "Лисиці" втратили домашню перемогу над Брентфордом (2:2). Де дивитись матч Арсенал – Лестер онлайн? Гру в Україні транслює Setanta Sports лише на своїй платній платформі. Лондонці отримали шанс почати сезон з двох сухих перемог у чемпіонаті, чого з ними не траплялялося понад 50 років.

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Склад Арсенала: Рамсдейл – Вайт, Саліба, Габріел, Зінченко – Партей, Джака, Едегор – Сака, Жезус, Мартінеллі.

Склад Лестера: Ворд – Кастань, Фофана, Еванс, Союнчю, Амарті, Джастін – Ндіді, Тілеманс, Дьюсбері-Холл, Меддісон – Варді.