Арсенал-Київ знайшов нового головного тренера

Генеральний директор Арсенала-Київ Олександр Москаленко запевнив, що незабаром столичний клуб оголосить ім'я нового головного тренера.

"Відхід Грозного з Арсенала? Президент клубу Івіца Піріч вже дав коментар з цього приводу. Домовленість з В'ячеславом Вікторовичем передбачала співробітництво на три місяці, які минули. В майбутньому керівництво клубу і досвідчений фахівець підуть паралельними шляхами, зберігши пошану і подяку за спільну роботу.

Грозний покинув посаду головного тренера Арсенала-Київ

Хто буде керувати командою надалі? Втягуючий збір з гравцями почне тренер дубля Владислав Гуменюк. Навчально-тренувальний процес стартує за нього, проте у президента вже є кандидат на заміщення вакантної посади, з яким обговорені умови особистої угоди.



Гуменюк уже зараз знаходиться в контакті з майбутнім головним тренером, і, як очікується, залишиться асистентом.

Наразі фахівець, якого ми чекаємо, залагоджує відносини з попереднім клубом, після чого буде представлений в Арсеналі. Дайте нам три-чотири дні, і ви все дізнаєтесь", – цитує Москаленка Sport-express.ua.

Від 30-ти тисяч гривень – став відомий рівень зарплат гравців Арсенала-Київ