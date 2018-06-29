Арсенал-Київ збирається орендувати Баланюка

Форвард Вісли Денис Баланюк повертається в УПЛ і буде грати за київський Арсенал.

Арсенал-Київ домовився про оренду нападника краківської Вісли Дениса Баланюка, повідомляє Footballhub.

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Баланюк підпише контракт з "канонірами" на 1 сезон.

21-річний Денис починав кар'єру в школі Дніпра, за який в сезоні 2016/17 забив 4 голи в 25 матчах УПЛ.

Минулого літа, коли Дніпро був відправлений у Другу лігу через борги, Баланюк покинув клуб і приєднався до Вісли. Його контракт з польським клубом розрахований до літа 2020 року з опцією продовження ще на сезон.