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Арсенал-Київ заявив вже дев'ятого футболіста Динамо

17:54 708 Читать на русском
Арсенал-Київ заявив вже дев'ятого футболіста Динамо
Данило Дем'яненко / Фото: соцмережі

Новачок Прем'єр-ліги Арсенал-Київ продовжує підсилюватися футболістами київського Динамо.

17-річний захисник Динамо Данило Дем'яненко продовжить кар'єру в Арсенал-Київ, повідомляє офіційни сайт УПЛ.

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Новачок вищого дивізіону оформив річну оренду футболіста.

Цікаво, що це вже 9-й гравець Динамо, який проведе сезон 2018/19 в Арсенал-Київ.

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Арсенал-Київ Арсенал-Київ Динамо Динамо
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