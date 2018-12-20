Арсенал-Київ, який ініціював розширення формату УПЛ, сам проголосував "проти"

Київський Арсенал чомусь не підтримав власну ініціативу стосовно розширення української Прем'єр-ліги до 16 команд.

Як відомо, клуби УПЛ проголосували проти розширення формату УПЛ жо 16 команд.

В УПЛ залишиться 12 команд – рішення клубів

Цікаво, що "проти" проголосував і Арсенал-Київ, який і ініціював розгляд питання, а керманич "канонірів" В'ячеслав Грозний неодноразово гучно заявляв про необхідність збільшення команд в УПЛ.

"Голосування УПЛ по 16 командам. Три – за (Динамо, Чорноморець, Карпати). Ще за була профспілка футболістів (Гатауллін). Решта – проти. Проти був навіть Арсенал, який сам виступив з такою ініціативою !!! От коміки... Втім, можна назвати й інакше. Наприклад – керовані", – написав головний редактор журналу "Футбол" Артем Франков у своєму Twitter.