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Арсенал-Київ та Зоря змагаються за юного бразильського хавбека Іпполіту

11:14 82 Читать на русском
Арсенал-Київ та Зоря змагаються за юного бразильського хавбека Іпполіту
Іпполіту / соцмережі

18-річний бразильський хавбек Іпполіту може стати гравцем Зорі або Арсенала-Київ.

Арсенал-Київ може перехопити у Зорі 18-річного бразильського хавбека Іпполіту, повідомляє sport.ua.

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З великою долею вірогідності гравець перейде до київської команди та підпише контракт до кінця поточного сезону.

Раніше виступав у складі бразильських Прогрессо та Фарупільї. У складі останніх провів 23 матчі в 2018 році.

Теги
Трансфери чемпіонату України Іпполіту Іпполіту Зоря Зоря Трансфери Арсенал-Київ Арсенал-Київ
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