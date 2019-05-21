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Арсенал-Київ та Олімпік розписали бойову нічию у матчі за виживання

21 травня 21:39 1023 Читать на русском
Арсенал-Київ та Олімпік розписали бойову нічию у матчі за виживання
Арсенал-Київ – Олімпік – 1:1

Арсенал-Київ та Олімпік розписали бойову нічию у матчі за виживання. Рахунок та звіт про матч читайте на "Футбол 24".

31’ В'ячеслав Танковський
 
Матар Дійє 26’
Геннадій Пасіч 54’
26’ Матар Дійє
31’ В'ячеслав Танковський
54’ Геннадій Пасіч

У боротьбі за виживання зійшлись донецький Олімпік та Арсенал-Київ. У першій половині першого тайму команди переважно боролись за центр поля, однак до серйозного загострення справа не дійшла. На 25-й хвилині після помилки Андрія Домбровського Матар Дійє відкрив рахунок у матчі. А за шість хвилин В’ячеслав Танковський увігнав м’яч у сітку ударом у ближній кут.

Другий тайм розпочався з атак Арсенала-Київ. На 58-й хвилині Олександр Ковпак був близьким до взяття воріт – удар головою пролетів поручі зі штангою. За напруженістю матч більше нагадував тренування, аніж офіційне змагання за збереження прописки.

Зрештою після нічиєї Арсеал-Київ набрав 26 очок і займає одинадцяте місце, Олімпік з 32 пунктами залишився дев’ятим.

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