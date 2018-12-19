toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД ОЛЕКСАНДР ЗІНЧЕНКО ЖОЗЕ МОУРІНЬЮ ДИНАМО

Арсенал-Київ покинуть 9 гравців

20:40 490 Читать на русском
Арсенал-Київ покинуть 9 гравців
Шахтар – Арсенал-Київ / ФК Шахтар

Київський Арсенал попрощається з дев'ятьма футболістами.

Арсенал-Київ покинуть одразу 9 футболістів. За інформацією FootballHub, це будуть Леонід Акулінін, Серж Анакпо, Дмитро Зозуля, Олександр Насонов, Данило Карась, Олександр Єрмаченко, Максим Фещук, Юрій Бушман та Максим Прядун.

Раніше журналіст каналів Футбол 1/2 Ігор Бурбас повідомляв, що "каноніри" попрощались із третиною складу.

Київський клуб після 18 турів займає останню 12 сходинку в турнірній таблиці УПЛ і має 8 очок.

Миколаїв запалює український футбол: ураганний Twitter, Циганков-2 і респект від Зіброва – з ними не буває нудно

Теги
Трансфери Трансфери чемпіонату України Арсенал-Київ Арсенал-Київ Олександр Єрмаченко Олександр Єрмаченко Максим Прядун Максим Прядун Данило Карась Данило Карась Максим Фещук Максим Фещук Дмитро Зозуля Дмитро Зозуля Олександр Насонов Олександр Насонов Леонід Акулінін Леонід Акулінін Юрій Бушман Юрій Бушман Серж Акакпо Серж Акакпо
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
дн
:
21
год
:
20
хв
Жирона
20:30
Хетафе
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук