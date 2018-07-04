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Арсенал-Київ підпише італійського захисника Сепе

21:23 4 Читать на русском
Арсенал-Київ підпише італійського захисника Сепе
Антоніо Сепе / Calciosud

Захисник Антоніо Сепе може продовжити кар'єру в київському Арсеналі.

Арсенал-Київ невдовзі має оголосити про підписання 26-річного захисника Антоніо Сепе, повідомляє Tuttomercatoweb.

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Останнім клубом італійця був Катандзаро, який виступає у Серії С (3 дивізіон).

До цього клубу Сепе приєднався взимку 2018 року і зіграв у 8 матчах.

Арсенал-Київ за підсумками сезону 2017/2018 пробився в УПЛ, після чого клуб очолив екс-футболіст Ювентуса Фабріціо Раванеллі.

Теги
Трансфери Арсенал-Київ Арсенал-Київ Трансфери чемпіонату України Антоніо Сепе Антоніо Сепе
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