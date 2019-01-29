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Арсенал-Київ переглядає Ліпартію, Кадимяна та двох гравців з Танзанії

15:40 67 Читать на русском
Арсенал-Київ переглядає Ліпартію, Кадимяна та двох гравців з Танзанії
Гегам Кадимян / ФК Олімпік

Знайомі українським вболівальникам Джаба Ліпартія та Гегам Кадимян, а також двоє футболістів з Танзанії перебувають на перегляді в Арсеналі-Київ.

Київський Арсенал продовжує шукати підсилення взимку. За інформацією каналу Футбол 1, наразі команда Ігоря Леонова переглядає досвідченого хавбека Джабу Ліпартію, який раніше виступав у Зорі, а також Гегама Кадимяна, останнім клубом якого була Ворскла.

"Я Арсенал-Київ зробив, нічого поганого не буде, якщо я його поховаю", – Літовченко продовжує тяганину з клубом

Також у розташуванні перебувають легіонери з Хорватії, Грузії, і двоє гравців з Танзанії. Обидвом 19 років, один з них захисник, другий – вінгер.

Арсенал-Київ після 18 турів перебуває на останній сходинці в турнірній таблиці УПЛ, набравши 8 очок.

ПСЖ витрачає найменше ударів на гол, Шахтар – найкращий в Україні, Арсенал-Київ – серед найгірших у Європі

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