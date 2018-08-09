Арсенал-Київ переглядає Гречишкіна

Півзахисник Дмитро Гречишкін перебуває на оглядинах в київському Арсеналі.

Арсенал-Київ переглядає хавбека Дмитра Гречишкіна. 26-річний півзахисник вже тиждень перебуває на оглядинах у команді Фабріціо Раванеллі, проте до підписання контракту справа все ще не дійшла. Про це повідомив журналіст Ігор Бурбас у своєму Twitter.

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Гречишкін отримував вигідні пропозиції від клубів з Молдови та Росії, проте сам хавбек налаштований залишитись в Україні.

Гречишкін повернувся в Шахтар на початку 2018 року. До того на правах оренди виступав за Зорю. Також в активі хавбека виступи за Іллічівець (нині – Маріуполь) та Чорноморець.