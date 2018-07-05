Арсенал-Київ можуть покинути 15 гравців

Кістяк команди, яка виграла Першу лігу в сезоні 2017/18, може покинути склад київського Арсенала у міжсезоння.

До старту нового сезону лави "канонірів" можуть покинути до 15-ти гравців, повідомляє Sport Arena.

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Арсенал-Київ вже покинули Андрій Деркач, Іван Трубочкін, Артем Старгородський, Олександр Єрмаченко та Олександр Батальський. Пов'язано це з відчутним оновленням складу, яке розпочав новопризначений тренер столичного клубу Фабріціо Раванеллі. За інформацією видання, кількість забракованих новим штабом гравців може зрости до 10-15.

Наразі залишається невідомим, у якому статусі вони покидають Арсенал-Київ, адже більшість має чинні угоди з "канонірами".