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Арсенал-Київ можуть покинути 15 гравців

09:50 362 Читать на русском
Арсенал-Київ можуть покинути 15 гравців
Підготовка "канонірів" / ФК Арсенал-Київ

Кістяк команди, яка виграла Першу лігу в сезоні 2017/18, може покинути склад київського Арсенала у міжсезоння.

До старту нового сезону лави "канонірів" можуть покинути до 15-ти гравців, повідомляє Sport Arena.

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Арсенал-Київ вже покинули Андрій Деркач, Іван Трубочкін, Артем Старгородський, Олександр Єрмаченко та Олександр Батальський. Пов'язано це з відчутним оновленням складу, яке розпочав новопризначений тренер столичного клубу Фабріціо Раванеллі. За інформацією видання, кількість забракованих новим штабом гравців може зрости до 10-15.

Наразі залишається невідомим, у якому статусі вони покидають Арсенал-Київ, адже більшість має чинні угоди з "канонірами".

Теги
Трансфери Трансфери чемпіонату України Артем Старгородський Артем Старгородський Іван Трубочкін Іван Трубочкін Арсенал-Київ Арсенал-Київ Олександр Єрмаченко Олександр Єрмаченко
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