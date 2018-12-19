toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД ОЛЕКСАНДР ЗІНЧЕНКО ЖОЗЕ МОУРІНЬЮ ДИНАМО

Арсенал-Київ хоче продовжити співпрацю з Грозним

16:07 68 Читать на русском
Арсенал-Київ хоче продовжити співпрацю з Грозним
В'ячеслав Грозний / Фото ФК Динамо

Генеральний директор Арсенал-Київ Олександр Москаленко поділився думками щодо перспектив В'ячеслава Грозного на посаді головного тренера "канонірів".

"Ми зустрінемося з В'ячеславом Вікторовичем і обговоримо підсумки сезону та всі моменти.

Грозний оцінив можливість повернення в чемпіонат Росії

Особисто мені хотілося б, щоб цей тренер продовжив роботу в Арсеналі. Однак в цьому питанні повинні співпасти всі думки – моя, самого В'ячеслава Вікторовича і президента клубу Івіци Піріча", – цитує Москаленка видання Команда 1.

Після 18-ти турів чемпіонату України Арсенал-Київ посідає останню сходинку в турнірній таблиці, маючи в активі лише 8 очок.

Центрбек для Шахтаря, форвард для Динамо та точкове підсилення претендентів на бронзу – пам'ятка селекціонерам УПЛ

Теги
В'ячеслав Грозний В'ячеслав Грозний Івіца Піріч Арсенал-Київ Арсенал-Київ Олександр Москаленко
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
5
год
:
6
хв
Арсенал
21:45
Тоттенхем
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук