Арсенал-Київ хоче продовжити співпрацю з Грозним

Генеральний директор Арсенал-Київ Олександр Москаленко поділився думками щодо перспектив В'ячеслава Грозного на посаді головного тренера "канонірів".

"Ми зустрінемося з В'ячеславом Вікторовичем і обговоримо підсумки сезону та всі моменти.

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Особисто мені хотілося б, щоб цей тренер продовжив роботу в Арсеналі. Однак в цьому питанні повинні співпасти всі думки – моя, самого В'ячеслава Вікторовича і президента клубу Івіци Піріча", – цитує Москаленка видання Команда 1.

Після 18-ти турів чемпіонату України Арсенал-Київ посідає останню сходинку в турнірній таблиці, маючи в активі лише 8 очок.

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