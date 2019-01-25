toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
ТРАНСФЕРИ ЕМІЛІАНО САЛА УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ЧЕЛСІ - ТОТТЕНХЕМ РЕАЛ МАДРИД - ЖИРОНА

Арсенал-Київ досі не закрив борги по зарплаті

08:30 158 Читать на русском
Арсенал-Київ досі не закрив борги по зарплаті
Юрій Вакулко / фото із соцмереж

Фінансова ситуація у столичному Арсеналі-Київ під час зимової перерви не покращилась.

"Каноніри" не погасили заборгованість перед гравцями за час зимової паузи. Про це півзахисник Арсенала-Київ Юрій Вакулко розповів у коментарі Футбол 1.

Гринь: Арсенала-Київ не повинно бути в УПЛ, адже його і клубом особливо не назвеш

"Під час відпустки виплатили одну зарплату. Перед збором сказали, що виплатять ще одну. Побачимо, дасть Бог, усе владнається. Головне завдання зараз – набрати хорошу форму й залишитися в Прем'єр-лізі", – заявив Вакулко.

Відзначимо, що Арсенал-Київ замикає турнірну таблицю УПЛ. Взимку "каноніри" змінили головного тренера – замість В'ячеслава Грозного команду очолив Ігор Леонов.

Екс-власник Арсенала-Київ Кікірешко може повернути клуб, – ТаТоТаке

Теги
Арсенал-Київ Арсенал-Київ Юрій Вакулко Юрій Вакулко
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
11
год
:
54
хв
Арсенал
21:55
Манчестер Юнайтед
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук