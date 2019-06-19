"Арсенал-Київ більше схожий на аматорський клуб, ніж на професіональний", – екс-гравець киян розкритикував клуб

Екс-гравець Арсенала-Київ Стефан Євтоскі розповів про недоліки у функціонуванні київського клубу.

"Гравці мене прийняли добре, але ставлення керівництва мене дуже розчарувало. Вони нічого не платили і ставилися до тебе, не як до футболіста.

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Ми ніколи не знали, коли отримаємо зарплату. Що там говорити, нам видали один тренувальний комплект форми. Але, нас постійно в чомусь звинувачували. Все це було більше схоже на аматорський клуб, ніж на професіональний.

Атмосфера в команді була катастрофічною, про що можна говорити, якщо футболісти бачити один одного не хотіли. Хоча спочатку при Фабріціо Раванеллі все було чудово, але потім почалися проблеми. Після приходу Грозного результат начебто покращився, чого не можу сказати про атмосферу.

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Мені винні зарплату за шість місяців, при цьому мені і квартиру не оплачували десять місяців", – пеердає слова Стефана Євтоскі Profootball.ua