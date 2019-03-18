Арсенал-Київ – Ворскла: анонс матчу УПЛ

Арсенал-Київ приймає Ворсклу в рамках заключного матчу 22-го туру чемпіонату України. Анонс та прогноз на поєдинок читайте на Футбол 24.

Арсенал-Київ – Ворскла

18 березня, 17:00, Київ, стадіон імені В. Лобановського

Головний арбітр: Максим Козиряцький (Запоріжжя)

Телетрансляція на телеканалі "Футбол 2", текстова онлайн-трансляція на сайті "Футбол 24"

Після вчорашньої звитяги Львова та нічиї Маріуполя Ворскла з 28 очками опинилася аж на сьомій позиції, відстаючи від азовців на два залікових бали. Таким чином, для прориву у верхню шістку УПЛ полтавці змушені грати проти Арсенала-Київ виключно на перемогу. На папері три очки з аутсайдером здаються вирішеною справою, але є одне але: навесні Ворскла не просто не вигравала – вона навіть не забила жодного голу, пропустивши при цьому одразу сім. Крім того, у домашньому матчі першого кола "зелено-білі" примудрилися стати однією з трьох команд, яку Арсенал-Київ переграв (0:2).

Статистика протистояння Арсенала-Київ проти Ворскли

Всього: 39 матчів, 18 перемог Арсенала-Київ, 7 нічиїх, 14 перемог Ворскли. Різниця м’ячів – 47:33

У Прем’єр-лізі: 36 матчів (+17, =6, -13, 45:31)

По зимовій перерві "каноніри" стали навіть дещо міцнішими. Під керівництвом Ігоря Леонова зібрано багато перспективних і навіть відомих футболістів на кшталт Михайла Мудрика, Владислава Калітвінцева, В'ячеслава Танковського, Олександра Ковпака чи Гегама Кадимяна. Наново зібраний склад абсолютно не зіграний, але навесні йому вдалося у меншості перемогти Олімпік (0:1) й непогано триматися з Десною. Якщо Ворскла дійсно хоче у верхню шістку, то їй доведеться відмовитись від закидування капелюхами й викластись на повну – зрештою, фанати цього вже зачекалися.

Чижов: У Ворсклі є великі проблеми із заробітною платою

"Родзинки" матчу:

– Безвиграшний клубний рекордний домашній серіал Арсенала-Київ в УПЛ триває 11 матчів (2 нічиї, 9 поразок)

– Пропускна серія "канонірів" на своєму полі триває протягом рекордних для чемпіонатів України 23-х матчів, в яких команда пропустила 41 м'яч.

Кадрова ситуація

Дискваліфіковані: Кане, Чижов (Ворскла)

Під питанням: Скляр, Чеснаков, Шарпар, Кравченко (Ворскла)

Орієнтовні склади на матч Арсенал-Київ – Ворскла

Арсенал-Київ: Підківка – Жичиков, Башлай, Вакуленко, Дубінчак – Оріховський, Танковський – Калітвінцев, Козак, Кадимян – Мезу

Ворскла: Шуст – Пердута, Даллку, Чеснаков, Артур – Габелок, Шарпар – Мисик, Шехіч, Ребенок – Коломоєць

Прогноз Футбол 24 – 0:1

Ворсклі буде дуже непросто, але клас, досвід і зіграність підопічних Василя Сачка знаходяться на якісно іншому рівні. Полтавцям відступати більше нікуди, тому вони гратимуть з неймовірною зарядженістю на перемогу – і, ймовірно, здобудуть її.