Арсенал-Київ – Олімпік – 1:1 – відео голів та огляд матчу

Арсенал-Київ та Олімпік не змогли виявити сильнішого (1:1). Дивіться відео голів та огляд матчу.

Команди у середині першого тайму обмінялись голами. За Олімпік забив Дійє, а за Арсенал-Київ – Танковський. У другій половині зустрічі голів команди не забивали.

Арсенал-Київ та Олімпік розписали бойову нічию у матчі за виживання

У підсумку – нічия 1:1. Після цього матчу Арсеал-Київ набрав 26 очок і посідає одинадцяте місце, Олімпік з 32 пунктами залишився дев’ятим.