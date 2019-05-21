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Арсенал-Київ – Олімпік – 1:1 – відео голів та огляд матчу

21 травня 22:52 137 Читать на русском
Арсенал-Київ – Олімпік – 1:1 – відео голів та огляд матчу
Арсенал-Київ – Олімпік

Арсенал-Київ та Олімпік не змогли виявити сильнішого (1:1). Дивіться відео голів та огляд матчу.

31’ В'ячеслав Танковський
 
Матар Дійє 26’
Геннадій Пасіч 54’
26’ Матар Дійє
31’ В'ячеслав Танковський
54’ Геннадій Пасіч

Команди у середині першого тайму обмінялись голами. За Олімпік забив Дійє, а за Арсенал-Київ – Танковський. У другій половині зустрічі голів команди не забивали.

Арсенал-Київ та Олімпік розписали бойову нічию у матчі за виживання

У підсумку – нічия 1:1. Після цього матчу Арсеал-Київ набрав 26 очок і посідає одинадцяте місце, Олімпік з 32 пунктами залишився дев’ятим.

Джерело: канали Футбол 1/ Футбол 2
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