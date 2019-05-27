Арсенал-Київ – Карпати: матч пройде з глядачами

Поєдинок 32 туру УПЛ між Арсеналом-Київ та Карпатами відбудеться з глядачами на трибунах.

УАФ вирішила дозволити Арсеналу-Київ та Карпатам зіграти у матчі 32 туру УПЛ із глядачами на трибунах стадіону Динамо ім. Валерія Лобановського, повідомляє Tribuna.com.

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Раніше повідомлялось, що Контрольно-дисциплінарний комітет покарав "канонірів" матчем без вболівальників через удар арбітра Віктора Копієвського після матчу з Чорноморцем (3:3).

Поєдинок відбудеться 29 травня о 17:00. Карпати перебувають у зоні перехідних матчів, тоді як Арсенал-Київ наразі вилітає напряму.

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