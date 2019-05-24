Арсенал-Київ – Карпати: матч 32-го туру УПЛ пройде без глядачів

Столичний Арсенал-Київ отримав покарання від Контрольно-дисциплінарного комітету Української асоціації футболу.

"Каноніри" змушені будуть провести наступний домашній поєдинок при порожніх трибунах, повідомляє телеканал "Футбол 1".

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Це рішення зумовлене інцидентом, що трапився після матчу 28-го туру Прем'єр-ліги проти одеського Чорноморця (3:3), коли один із уболівальників киян вдарив арбітра Віктора Копієвського в роздягальні.

До слова, поєдинок заключного туру Арсенал-Київ – Карпати відбудеться 29 травня. Цей матч може мати вирішальне значення в боротьбі за збереження прописки в еліті.

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