Арсенал-Київ – Карпати – 2:3 – відео голів та огляд матчу

Карпати перемогли Арсенал-Київ у матчі останнього туру УПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу.

Карпати швидко пропустили, але ще у першому таймі забили три голи. Вже у доданий до другого тайму час Арсенал-Київ забив другий м'яч. Відтак, перемога "левів" з рахунком 3:2.

Карпати перемогли Арсенал-Київ та відправили киян у Першу лігу – львів'яни зіграють у плей-офф із Волинню

Таким чином, Карпати набрали 33 залікових бали, залишившись на десятій позиції в зоні плей-офф за УПЛ. Суперником львів'ян стане луцька Волинь, а матчі будуть зіграні 4-го та 8-го червня. Арсенал-Київ з 26 очками не зміг піднятися з останнього місця, вилетівши в Першу лігу.