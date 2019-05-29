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Арсенал-Київ – Карпати – 2:3 – відео голів та огляд матчу

21:40 361 Читать на русском
Арсенал-Київ – Карпати – 2:3 – відео голів та огляд матчу
Арсенал-Київ – Карпати

Карпати перемогли Арсенал-Київ у матчі останнього туру УПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу.

4’ Олександр Ковпак
90+2’ Артур Авагімян
 
Андрій Нестеров 18’
Сергій Мякушко 21’
Денис Мірошніченко 45+2’
4’ Олександр Ковпак
18’ Андрій Нестеров
21’ Сергій Мякушко
45+2’ Денис Мірошніченко
90+2’ Артур Авагімян

Карпати швидко пропустили, але ще у першому таймі забили три голи. Вже у доданий до другого тайму час Арсенал-Київ забив другий м'яч. Відтак, перемога "левів" з рахунком 3:2.

Карпати перемогли Арсенал-Київ та відправили киян у Першу лігу – львів'яни зіграють у плей-офф із Волинню

Таким чином, Карпати набрали 33 залікових бали, залишившись на десятій позиції в зоні плей-офф за УПЛ. Суперником львів'ян стане луцька Волинь, а матчі будуть зіграні 4-го та 8-го червня. Арсенал-Київ з 26 очками не зміг піднятися з останнього місця, вилетівши в Першу лігу.

Джерело: канали Футбол 1/ Футбол 2
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