Арсенал-Київ – Карпати – 2:3 – відео голів та огляд матчу

Збірна України — 21:02 1760
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Збірна України обіграла СК Дніпро-1 у контрольному матчі завдяки дублю Яремчука
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"Вибір місця фіналу ЛЄ був помилкою": Емері про 1:6 від Барселони, насмішки в ПСЖ і скандал з екс-зіркою ШахтаряЛіга Європи — 19:02 2269
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Карпати перемогли Арсенал-Київ та відправили киян у Першу лігу – львів'яни зіграють у плей-офф із ВолиннюУкраїна — 18:56 4085
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Олімпік врятував нічию з Ворсклою та залишився в УПЛ – полтавці здобули Кубок престижуУкраїна — 18:52 499
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Чорноморець розгромив Десну та зіграє з Колосом у перехідних матчахУкраїна — 18:50 1077