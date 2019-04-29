Арсенал-Київ – Десна: анонс матчу УПЛ

У заключному поєдинку 26-го туру УПЛ Арсенал-Київ прийматиме на своєму полі Десну. Анонста прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

Арсенал-Київ – Десна

29 квітня, 17:00, Київ, стадіон імені В. В. Лобановського

Головний арбітр: Юрій Можаровський (Львів)

Телетрансляція на телеканалі "Футбол 2", текстова онлайн-трансляція на "Футбол 24"

Арсенал-Київ після драматичної поразки Чорноморця у неділю отримав прекрасний шанс повернутися на передостанню позицію в турнірній таблиці. Наразі в обох претендентів на виліт по 18 очок, однак одесити знаходяться вище за додатковими показниками. Десні також потрібно перемагати, якщо вона дійсно дуже хоче виграти нижню шістку – Ворскла набрала вже 33 залікових бали, наблизившись до чернігівців на два пункти.

Ігрова форма "канонірів" навесні вражала аж до минулого туру. Кияни виграли три матчі та програли лише Динамо та Десні, однак потім несподівано поступилися Олімпіку – хоча перший тайм вийшов досить непоганим. Враховуючи потужну кадрову комплектацію та загальну переконливість, саме Арсенал-Київ називають фаворитом у боротьбі з Чорноморцем за плей-офф. Десна ж у нижній шістці поразок не знає: в активі підопічних Олександра Рябоконя перемоги над Карпатами та Олімпіком, а також феєрична нічия з Ворсклою, коли "сіверяни" втратили перевагу в три м'ячі.

– Десна не програє в гостьових матчах УПЛ протягом рекордних для клубу 7 ігор: 3 перемоги та 4 нічиї.

– Ігор Леонов біля керма різних клубів УПЛ може відсвяткувати 10-ту перемогу своїх підопічних.

– 75-й гол в УПЛ може забити Олександр Ковпак (Арсенал-Київ), який починав нинішній сезон саме у Десні, 10-й – Сергій Вакуленко (Арсенал-Київ).

Кадрова ситуація

Дискваліфіковані: Танковський, Дубінчак – А. Фаворов

Травмовані: немає

Орієнтовні склади на матч Арсенал-Київ – Десна

Арсенал-Київ: Підківка – Жичиков, Башлай, Вакуленко, Вакулко – Козак, Оріховський – Калітвінцев, Домбровський, Мудрик – Мезу

Десна: Литовка – Д. Фаворов, Імереков, Гітченко, Мостовий – Огіря, Богданов – Старенький, Хльобас, Картушов – Безбородько

Прогноз "Футбол 24" – 1:2

Десна – об'єктивно найсильніша команда нижньої шістки, тому вона здається фаворитом зустрічі. Втім, легко чернігівцям не буде. Можна прогнозувати доволі результативний поєдинок, в якому "сіверяни" здобудуть перемогу.