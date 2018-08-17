Арсенал-Київ – Чорноморець: анонс матчу УПЛ

Арсенал-Київ вдома приймає Чорноморець в рамках 5-го туру УПЛ. Анонс та прогноз матчу читайте на Футбол 24.

Арсенал-Київ – Чорноморець

16 серпня, 19:00, Київ, стадіон імені В. Лобановського

Головний арбітр: Ігор Пасхал (Херсон)

Телетрансляція на каналі "Футбол 1", текстова онлайн-трансляція на сайті "Футбол 24"

Арсенал-Київ – головний аутсайдер чемпіонату прямо зараз. В активі команди Фабріціо Раванеллі нуль очок та всього один забитий м'яч при восьми пропущених. Таким результатам легко не дивуватися, коли команда змінює близько 30 футболістів за менше ніж місяць – навіть офіційний сайт клубу довгий час не встигав внести всіх гравців у меню. Головний тренер киян та їх капітан після гри проти Маріуполя у третьому турі говорили про якесь покращення рівня гри – і воно дійсно було, хоча й ледь відчутне – однак вже у наступному матчі Арсенал-Київ програв, по суті не створивши нічого. Підопічні Раванеллі продовжують летіти у крутому піке – і краю цьому поки не видно.

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16.08.2013. 6-й тур чемпіонату України-2013/2014.

Чорноморець – Арсенал-Київ – 1:0

Гол: О. Антонов (53).

Чорноморець за всіма прогнозами мав знаходитися недалеко від Арсенала, адже після "вильоту" з УПЛ керівництво одеситів розпустило основний склад, залишивши новому тренеру – Ангелу Червенкову – молодь та залишки команди Фролова. Як не дивно, "моряки" заграли набагато краще, ніж у минулому сезоні, здобувши дві перемоги та одну нічию – причому у матчах з сильними колективами (Олімпік, Десна та Зоря відповідно). Чорноморець міг мати навіть більше очок, якби реалізував все те, що створив у грі проти Карпат у другому турі, однак у Львові одеситам не пощастило. Словом, Чорноморець приємно дивує, залишаючи вболівальникам лише одне питання: наскільки довго триватиме ця феєрія?

Статистика протистояння Арсенала-Київ проти Чорноморця:

30 матчів, 13 перемог Арсеналу-Київ, 5 нічиїх, 12 перемог Чорноморця, різниця м’ячів – 31:25.

У Прем’єр-лізі: 29 матчів (+13, =5, -11, 30:23)

Кадрова ситуація команд близька до ідеальної, хоча іноді здається, що керівництво Арсенала-Київ у трансферному процесі забуло стоп-слово. Так, кияни підписали ще одного динамівця –Данила Дем'яненка, який став дев'ятим представником "біло-синіх" у команді. Травмованих чи дискваліфікованих у складі киян немає – рівно як і у Чорноморця. Обидва тренери мають повний набір виконавців та можуть виставити найсильніший варіант основи.

"Родзинки" матчу:

– Арсенал-Київ не може перемогти Чорноморець у Прем’єр-лізі впродовж чотирьох ігор, одного разу зігравши внічию та отримавши три поразки.

– Чорноморець може здобути 90-ту гостьову перемогу в чемпіонатах.

Орієнтовні склади на матч Арсенал-Київ – Чорноморець

Арсенал-Київ: Сітало, Дубінчік, Піріч, Єліч, Ніколіч, Домбровський, Оріховський, Лола, Баланюк, Бушман, Алєксєєв

Чорноморець: Литовченко, Трубочкін, Грачов, Рижук, Романюк, Савченко, Смірнов, Татарков, Бабенко, Чорній, Діденко