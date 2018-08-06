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Арсенал-Київ – Маріуполь – 1:2 – відео голів та огляд матчу

5 серпня 22:25 187 Читать на русском
Арсенал-Київ – Маріуполь – 1:2 – відео голів та огляд матчу
Арсенал-Київ – Маріуполь – 1:2 – відео голів та огляд матчу

 Маріуполь на виїзді переміг Арсенал-Київ у матчі 3-го туру чемпіонату України.

Лола вивів Арсенал-Київ уперед на 22 хвилині матчі. Через п'ятнадцять хвилин Руслан Фомін з пенальті спочатку зрівняв рахунок, а наприкінці першого тайму Андрій Борячу вивів приазовців уперед.

Маріуполь на виїзді переміг Арсенал-Київ

Після цього матчу Маріуполь з трьома очками піднявся на 11 позицію, а Арсенал-Київ з нулем у графі очок продовжує замикати турнірну таблицю.

Чемпіонат України, 3-й тур

Арсенал-Київ – Маріуполь – 1:2

Голи: Лола, 22 – Фомін, 36 (пен), Борячук, 44

Джерело: канали Футбол 1/ Футбол 2
Україна3 тур

Арсенал-Київ - Маріуполь: Неділя 05 серпня 2018

Арсенал-Київ
Матч завершено
1 : 2
Маріуполь
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Арсенал-Київ Арсенал-Київ Арсенал-Київ - Маріуполь Маріуполь Маріуполь Відеоновини
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