Арсенал-Київ – Маріуполь – 1:2 – відео голів та огляд матчу

Маріуполь на виїзді переміг Арсенал-Київ у матчі 3-го туру чемпіонату України.

Лола вивів Арсенал-Київ уперед на 22 хвилині матчі. Через п'ятнадцять хвилин Руслан Фомін з пенальті спочатку зрівняв рахунок, а наприкінці першого тайму Андрій Борячу вивів приазовців уперед.

Маріуполь на виїзді переміг Арсенал-Київ

Після цього матчу Маріуполь з трьома очками піднявся на 11 позицію, а Арсенал-Київ з нулем у графі очок продовжує замикати турнірну таблицю.

Чемпіонат України, 3-й тур

Арсенал-Київ – Маріуполь – 1:2

Голи: Лола, 22 – Фомін, 36 (пен), Борячук, 44