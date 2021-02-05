Арсенал і Тоттенхем поборються за таланта Айнтрахта
Оборонець франкфуртського Айнтрахта Еван Н'Діка потрапив до сфери зацікавлень провідних клубів чемпіонату Англії.
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Фаворитом у боротьбі за Н'Діка є Арсенал. На користь "канонірів" та обставина, що інтереси французького оборонця представляє IBS Agency. Найзірковішим клієнтом цієї агентської контори є вінгер лондонців Ніколя Пепе. Також послугами таланта цікавиться Саутгемптон, але шанси "святих" на підписання зірочки Айнтрахта мінімальні.
У нинішньому сезоні Еван Н'Діка провів 12 матчів у всіх турнірах, у яких оформив 1 асист.
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