Лондонські клуби влаштують перегони за центрбеком "орлів", повідомляє Bild.

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Фаворитом у боротьбі за Н'Діка є Арсенал. На користь "канонірів" та обставина, що інтереси французького оборонця представляє IBS Agency. Найзірковішим клієнтом цієї агентської контори є вінгер лондонців Ніколя Пепе. Також послугами таланта цікавиться Саутгемптон, але шанси "святих" на підписання зірочки Айнтрахта мінімальні.

У нинішньому сезоні Еван Н'Діка провів 12 матчів у всіх турнірах, у яких оформив 1 асист.

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