Арсенал і Ліверпуль готуються до яскравої битви, а Реал з новим тренером виходитиме з кризи – топ-5 матчів вікенду

Протистояння англійських грандів, заявка на рекорд від ПСЖ і надії на нове обличчя Реала в анонсі головних матчів вікенду, які ви повинні переглянути.

ПСЖ – Лілль

Трансляція в Україні не запланована (2 листопада, 21:45), звіт про матч на "Футбол 24".

Чому потрібно подивитись: Парі Сен-Жермен на порозі великого досягнення – найкращого старту в історії топ-5 ліг. Розпочати чемпіонат з 12 перемог ще не вдавалося нікому, а парижани зараз мають 11. Останній успіх вийшов складним: Марсель у класичному протистоянні опирався зі всіх сил, а зірки Томаса Тухеля вперше в цьому сезоні Ліги 1 забили супернику менше, ніж 3 голи.

Наступний екзамен ПСЖ не менш серйозний – в гості приїхав головний переслідувач Лілль, який, щоправда, програє у турнірній таблиці 8 очок. "Доги" після провального минулого сезону зберегли склад, зігралися і тепер претендують на чемпіонство "решти Франції". Лілль має 4-матчеву переможну серію в Лізі 1 і концентрується на вояжі в Париж. А от ПСЖ мусить зберегти баланс – через 4 дні надважливий поєдинок Ліги чемпіонів проти Наполі.

Прогноз "Футбол 24": 1:1

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Шальке – Ганновер

Трансляція в Україні не запланована (3 листопада, 16:30), звіт про матч на "Футбол 24".

Чому потрібно подивитись: Команда Євгена Коноплянки досі не поборола кризу. Кожен гол "кнаппен" доводиться витискати титанічними муками – їхня атака дуже слабка. Шальке забив у цьому сезоні Бундесліги найменше м'ячів і перебуває безпосередньо біля зони вильоту. Одужання затягнулося, доводиться чекати на прорив від матчу до матчу. Можна сподіватися, що гравці реалізують задуми Доменіко Тедеско в суботу, адже в гості приїжджає слабкий Ганновер.

Євген Коноплянка живе на полі окремим від команди життям. І в нинішній ситуації це далеко не найгірший варіант. Українець має другу найкращу оцінку від Kicker серед гравців Шальке в Бундеслізі, хоч і провів тільки 4 матчі. Наставник в рамках активної ротації дає йому грати раз у тиждень. Однак Євген продовжує добре себе проявляти, тому, можливо, цього разу Тедеско відступить від своєї звички та вдруге за декілька днів після Кубка Німеччини поставить вінгера в старт.

Прогноз "Футбол 24": 1:0

Коноплянка в Кубку Німеччини: головна зброя Шальке в руках українця, хороша статистика та непогані оцінки від ЗМІ

Реал – Вальядолід

Телетрансляція на MEGOGO (3 листопада, 17:15), текстова онлайн-трансляція на "Футбол 24".

Чому потрібно подивитись: Перший матч Реала в Ла Лізі після звільнення Хулена Лопетегі. Тимчасовий коуч "вершкових" Сантьяго Соларі отримав ультиматум надії, за яким повинен обов'язково обігрувати Вальядолід, щоб отримати шанс на постійну роботу. Завдання звучить не страшно, але Реал має 5-матчеву безвиграшну серію в чемпіонаті, а суперник мадридців за ці 5 турів втратив лише 2 очки та обійшов їх у турнірній таблиці.

Гравці Реала вийдуть перед власними вболівальниками вперше після ганьби в Ель Класіко. Поганий неефективний футбол, 7 пунктів відставання від Барселони і відсутність права на помилку в наступних трьох матчах – Соларі отримав головний шанс кар'єри в дуже складних умовах. Цікаво, що нового привнесе в гру команди наступник Лопетегі. Він повинен зробити так, щоб ті 8 номінованих на "Золотий м'яч" гравців дали результат вже зараз.

Барселона – Реал Мадрид: історичне Класіко, дебют VAR, феєрія Суареса, несподіваний "Роналду" і крах Лопетегі

Прогноз "Футбол 24": 3:1

Арсенал – Ліверпуль

Телетрансляція на каналі "Футбол 1" (3 листопада, 19:30), текстова онлайн-трансляція на "Футбол 24".

Чому потрібно подивитись: Центральний матч туру АПЛ між командами, які ведуть боротьбу за лідерство. Минулого вікенду Арсенал втратив свою дивовижну переможну серію, але від вершини турнірної таблиці, де розмістився Ліверпуль, "канонірів" відділяє якихось 4 очки – колектив Унаї Емері на ходу. Юрген Клопп зі своїми хлопцями невдало пройшов важкий відрізок матчів проти топ-опонентів, однак в останніх іграх все налагодилося.

Арсенал не може обіграти Ліверпуль понад 3 роки. Прийдешній поєдинок обов'язково потрібно переглянути – у 5 попередніх зустрічах команди забивали не менше 4 голів. Зараз є всі передумови для продовження феєрії: розійшовся Салах, не відстає від нього Мане, а в іншому таборі за 3 тури Обамеянг "настріляв" 5 м'ячів. Чекаємо на чергову результативну битву.

Прогноз "Футбол 24": 2:2

Ніколи такого не було – і от знову: чому Арсенал фінішує четвертим у цьому сезоні?

Манчестер Сіті – Саутгемптон

Трансляція в Україні не запланована (4 листопада, 17:00), текстова онлайн-трансляція на "Футбол 24".

Чому потрібно подивитись: Хосеп Гвардіола перед матчем Ліги чемпіонів проти Шахтаря постарається втриматися в топі АПЛ. На початку тижня Манчестер Сіті у відповідальному протистоянні на виїзді впорався з Тоттенхемом, а потім без проблем пройшов у Кубку ліги Фулхем. От тільки виникла серйозна проблема – знову травмувався Кевін де Брюйне.

"Містяни" вже довели, що відсутність бельгійського майстра не є катастрофою, але опцій в центрі поля у тренерського штабу стало менше. У неділю команда Олександра Зінченка проведе генеральну репетицію до приїзду Шахтаря, у грі з яким можна буде за певних умов гарантувати собі вихід у плей-офф. Що стосується Зінченка, то він в найкращому випадку може розраховувати хіба що на потрапляння в заявку.

Прогноз "Футбол 24": 3:0