Американець потрапив на радари двох англійських клубів, повідомляє The Star.

Збірна США здобула Золотий кубок КОНКАКАФ – принциповий опонент подоланий в овертаймі

На Хоппе давно полює Евертон. Тепер же конкуренцію "ірискам" зібрався скласти Арсенал. Шальке, який вилетів до Другої Бундесліги, готовий відпустити таланта в літнє трансферне вікно за прийнятні відступні.

До слова, в сезоні 2020/21 Метью Хоппе провів 22 матчі в чемпіонаті Німеччини, в яких забив 6 м'ячів. У складі збірної США на Золотому кубку КОНКАКАФ зіграв 5 поєдинків (1 гол).

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