Гравець збірної Іспанії Мартін Субіменді влітку може покинути склад Реала Сосьєдад, повідомляє Fichajes.

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За опорником баскської команди не перший рік стежать усі топ-клуби Європи. Влітку 2024 року гравець в останній момент передумав переходити в Ліверпуль. Проте вже цього літа Субіменді змінить команду.

Попри те, що мадридський Реал довго вважався фаворитом на підписання 26-річного іспанця, Арсенал може перехопити трансферну ціль королівського клубу, завдавши нового удару після чвертьфінального протистояння в ЛЧ. "Каноніри" впевнені в підписанні опорника басків, який замінить Жоржінью і Томаса Партея.

Додамо, що в поточному сезоні Субіменді відіграв 43 матчі за Реал Сосьєдад. В його активі 2 голи та 2 гольові передачі. Завдяки грі півзахисника баскський клуб досі бореться за місце в єврокубках, перебуваючи на 9-й позиції в турнірній таблиці Ла Ліги.

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