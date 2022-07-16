Сага з трансфером Олександра Зінченка до Арсенала має завершитись вже найближчим часом.

Арсенал має намір завершити перехід універсала з Манчестер Сіті через кілька днів – орієнтовно на початку наступного тижня, повідомляє Sky Sports.

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Не стане на заваді і те, що 25-річний українець разом з командою вирушив у турне до США, де "містяни" зіграють з Баварією та Амерікою. Повідомлялось, що Арсенал вже має усну домовленість з Ман Сіті щодо трансферу.

Нагадаємо, Зінченко перейшов у Манчестер Сіті влітку 2016-го, але перший сезон відіграв у оренді за ПСВ. У складі "містян" українець загалом провів 127 матчів – 2 голи, 12 асистів, 11 виграних трофеїв.

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