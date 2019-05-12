Арсенал хоче продовжити контракти з Ляказеттом та Обамеянгом

Лондонський Арсенал підніме зарплату П'єр-Емеріку Обамеянгу і Александру Лаказетту.

"Каноніри" хочуть збільшити зарплату нападникам до 250 тисяч фунтів стерлінгів на тиждень, передає Daily Mail.

Мхітарян може зіграти в фіналі Ліги Європи в Баку, – МЗС Азербайджану

Таке рішення керівництво клубу прийняло після успішної гри форвардів в півфінальних матчах Ліги Європи з Валенсією. Арсенал переміг із загальним рахунком 7:3, три м'ячі забив Лаказетт, а Обамеянг відзначився чотири рази.

Нинішній контракт Обамеянга закінчується влітку 2021 року, а Лаказетта – влітку 2022.

Арсенал завдяки хет-трику Обамеянга вдруге переміг Валенсію і вийшов у фінал Ліги Європи