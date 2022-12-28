Наставник лондонців Мікель Артета особисто дав добро на підписання 29-річного бразильця, повідомляє Daily Mail.

Коутінью визначився щодо майбутнього в Барселоні, та все залежатиме від Хаві

Агенти Коутінью вже вирушають у Лондон для старту перемовин з Арсеналом. Трансферу суттєво сприяє погане фінансове становище Барселони. Вона з радістю позбудеться найбільш високооплачуваного гравця (близько 13 млн євро за сезон), який ще й не є гравцем основи.

"Каноніри" розуміють, що "блаугранас" захочуть заробити на переході. Ба більше, команді Артети доведеться витримати конкуренцію з Тоттенхемом, Евертоном та Ньюкаслом.

Нагадаємо, Філіппе Коутінью перебрався в Іспанію з Ліверпуля у 2018-му за 135 мільйонів євро, але абсолютно не виправдав очікувань. Цього сезону бразилець провів 16 неповних поєдинків, у яких забив двічі.

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