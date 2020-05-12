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Арсенал хоче позбутися гравця Реала

20:52 358 Читать на русском
Арсенал хоче позбутися гравця Реала
Дані Себальйос / Getty images

Півзахисник лондонського Арсенала Дані Себальйос наступний сезон розпочне в іншому клубі.

Права на 23-річного іспанця належать мадридському Реалу, і гравець планує повернутися в "королівський клуб", повідомляє Tribal Football з посиланням на El Confidencial.

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За інформацією джерела, лондонців не вразили виступи Себальйоса, тому "каноніри" не мають наміру викупити його контракт або продовжувати оренду ще на сезон. Сам гравець хоче спробувати переконати Зінедіна Зідана залишити його в Мадриді. Ще одним претендентом на виконавця називають Бетіс.

Додамо, що у нинішньому сезоні АПЛ Себальйос провів 14 матчів за Арсенал, в яких відзначився двома асистами. Також в активі іспанця один гол в шести матчах Ліги Європи.

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Теги
Англія Реал Мадрид Реал Мадрид Дані Себальйос Дані Себальйос Арсенал Арсенал
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