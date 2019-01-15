Арсенал хоче позбутись Озіла вже взимку – хавбека запропонували італійським грандам

Німецький хавбек Месут Озіл може продовжити кар'єру в італійському чемпіонаті.

Керівництво лондонського Арсенала запропонувало послуги Месута Озіла Ювентусу та Мілану, повідомляє видання The Sun.

Емері хоче, щоб Озіл покинув Арсенал, – Daily Mail

Таким чином "каноніри" хочуть отримати кошти для придбання хавбека Барси Деніса Суареса.

Раніше повідомлялось, що шанси турецького гравця покинути лондонський клуб збільшились через конфлікт із головним тренером клубу Унаї Емері.

Контракт Месута з Арсеналом діє до літа 2021 року. Авторитетний портал Transfermarkt оцінює гравця у 35 млн євро.

У поточному сезоні Озіл зіграв 16 матчів, в яких забив 4 голи та віддав 2 асисти.

Піні Захаві – головний агент футбольного світу. Трансфери-привиди, власні клуби та солідний вплив на АПЛ