toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
ТРАНСФЕРИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ДИНАМО

Арсенал хоче позбутись Озіла вже взимку – хавбека запропонували італійським грандам

19:48 214 Читать на русском
Арсенал хоче позбутись Озіла вже взимку – хавбека запропонували італійським грандам
Месут Озіл та Унаї Емері / Фото Reuters

Німецький хавбек Месут Озіл може продовжити кар'єру в італійському чемпіонаті.

Керівництво лондонського Арсенала запропонувало послуги Месута Озіла Ювентусу та Мілану, повідомляє видання The Sun.

Емері хоче, щоб Озіл покинув Арсенал, – Daily Mail

Таким чином "каноніри" хочуть отримати кошти для придбання хавбека Барси Деніса Суареса.

Раніше повідомлялось, що шанси турецького гравця покинути лондонський клуб збільшились через конфлікт із головним тренером клубу Унаї Емері.

Контракт Месута з Арсеналом діє до літа 2021 року. Авторитетний портал Transfermarkt оцінює гравця у 35 млн євро.

У поточному сезоні Озіл зіграв 16 матчів, в яких забив 4 голи та віддав 2 асисти.

Піні Захаві – головний агент футбольного світу. Трансфери-привиди, власні клуби та солідний вплив на АПЛ

Теги
Англія Трансфери Барселони Трансфери Арсенала Трансфери Мілана Трансфери Ювентуса Трансфери Чемпіонату Італії Трансфери Чемпіонату Англії Арсенал Арсенал Ювентус Ювентус Мілан Мілан Барселона Барселона Унаї Емері Унаї Емері Трансфери Месут Озіл Месут Озіл Деніс Суарес Деніс Суарес
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Леганес презентував Кравця
    Іспанія — 18:141053 Леганес презентував Кравця
27
хв
Вальядолід
20:30
Хетафе
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук