Арсенал хоче позбутись Озіла

Схоже, півзахисник Арсенала Месут Озіл проводить останній сезон у лондонському клубі.

Керівництво Арсенала має намір продати Месута Озіла під час літнього трансферного вікна, повідомляє ESPN.

Друг Озіла розсекретив, де німець продовжить кар'єру

Лондонців не влаштовує баланс високої зарплати гравця та низького рівня гри 31-річного німця. Чинний контракт Месута з "канонірами" розрахований до літа 2021 року.

У нинішньому сезоні чемпіонату Англії Озіл провів 18 матчів, в яких відзначився голом та двома асистами.

Золоті "нульові": останній спалах потужного Динамо, драма Шеви та Каньїсареса і ще 27 фото "старої школи"