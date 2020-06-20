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Арсенал хоче позбутись Озіла

15:01 - Читать на русском
Арсенал хоче позбутись Озіла
Месут Озіл / Фото ФК Арсенал

Схоже, півзахисник Арсенала Месут Озіл проводить останній сезон у лондонському клубі.

Керівництво Арсенала має намір продати Месута Озіла під час літнього трансферного вікна, повідомляє ESPN.

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Лондонців не влаштовує баланс високої зарплати гравця та низького рівня гри 31-річного німця. Чинний контракт Месута з "канонірами" розрахований до літа 2021 року.

У нинішньому сезоні чемпіонату Англії Озіл провів 18 матчів, в яких відзначився голом та двома асистами.

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Теги
Англія Трансфери Арсенала Месут Месут Озіл Арсенал Арсенал
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