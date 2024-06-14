Як повідомляє Daily Sports, одним з трансферних пріоритетів Арсенала на це літо є залучення молодого, але досвідченого нападника. Після виникнення складнощів з підписанням форварда РБ Лейпциг Беньяміна Шешка, "каноніри" переключили свою увагу на Віктора Дьокереша з Спортінга.

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Арсенал вже давно стежить за 26-річним нападником, але сума, яку вимагає лісабонський клуб за нього – 85 мільйонів фунтів стерлінгів, є надто високою для "канонірів". Проте Спортінг не має наміру робити знижку і хоче, щоб за форварда заплатили ту суму, яка прописана в контракті.

До слова, цього сезону Дьокереш зіграв за Спортінг у 50 матчах, забив 43 голи та віддав 15 асистів. Контракт Віктора з клубом чинний до червня 2028 року. Transfermarkt оцінює гравця у 65 мільйонів євро.

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