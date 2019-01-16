Арсенал хоче орендувати Хамеса у Баварії

Україна — 13:19 607
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Швед незабаром може перейти в Динамо попри пропозицію з Іспанії
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Визнання від ООН та побудова стадіону з дерева: найзеленіший клуб світу Форест Грін Роверс – м'ясоїдам тут не місцеОвертайм — 12:00 822
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Фран Соль отримає в Динамо "шалене підвищення зарплати" – розкрито фінансові умови трансферу мріїУкраїна — 11:10 3812
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Католик із Ольстера, Ікона Ноттінгема та Лестера: Криміналіст, який повернув Селтік на вершину, нарешті опинився вдомаАнглія — 11:00 1876
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Кубок Іспанії: Валенсія рятується у матчі з Хіхоном, Хетафе проходить ВальядолідІспанія — 00:29 239
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