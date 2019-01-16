Арсенал хоче орендувати Хамеса у Баварії

Хавбек Баварії Хамес Родрігес може перебратись на Туманний Альбіон.

На фоні чуток про відхід Месута Озіла з табору Арсенала керівництво лондонського клубу активно підшукує заміну на позицію хавбека. Одним з таких кандидатів є півзахисник Баварії Хамес Родрігес, повідомляє Daily Mail.

Арсенал хоче позбутись Озіла вже взимку – хавбека запропонували італійським грандам

Баварія не проти відпустити свого хавбека до кінця сезону, але вимагає за це 3 млн євро, оскільки мюнхенці самі орендують колумбійця, права на якого належать Реалу.

В поточному сезоні Бундесліги Хамес провів 8 матчів, в яких встиг відзначитись трьома голами та асистом.

Піні Захаві – головний агент футбольного світу. Трансфери-привиди, власні клуби та солідний вплив на АПЛ