Арсенал хоче допомогти Барселоні, забравши у каталонців Дембеле

Форвард Барселони Усман Дембеле може перебратись на Туманний Альбіон.

Арсенал націлений на підписання Усмана Дембеле, повідомляє видання Mundo Deportivo.

Барселона схвильована непрофесіональною поведінкою Дембеле

Представники лондонського клубу хочуть скористатись натягнутими відносинами форварда з Барселоною та переманити його до свого табору. Раніше повідомлялось, що у Дембеле є конфлікт з тренерським штабом "блаугранас" через порушення дисципліни французом.

Ці непорозуміння можуть заохотити керівництво Барселони відповісти згодою на потенційну пропозицію Арсенала щодо Усмана.

В поточному сезоні Ла Ліги Дембеле провів 11 матчів, в яких відзначився 4-ма голами та одним асистом.

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