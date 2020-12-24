Нападник Реала Жуніор Вінісіус може переїхати на Туманний Альбіон.

Жуніор Вінісіус потрапив у список пріоритетних трансферних цілей Арсенала, повідомляє TMW.

Вінісіус може стати частиною суперобміну між Реалом та ПСЖ

За інформацією джерела, "каноніри" взимку домовляться з Реалом про оренду 20-річного бразильця. Чинний контракт Жуніора з мадридським клубом розрахований до літа 2025 року.

У нинішньому сезоні Ла Ліги Вінісіус провів 13 матчів, в яких відзначився двома голами та асистом. Нагадаємо, Реал придбав бразильця у Фламенго за 45 млн євро.

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