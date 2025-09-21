"Арсенал грав краще": Гвардіола виправдався за 5 захисників та глуху оборону
Головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола прокоментував нічию своєї команди з Арсеналом (1:1).
"Протягом тижня ми провели важкі матчі проти Манчестер Юнайтед і в Лізі чемпіонів, а сьогодні зустрічалися з потужним суперником. Знімаю капелюха перед стійкістю наших гравців. Дуже складно грати, коли високий пресинг неефективний, дуже важко починати атаки. У нас були деякі контратаки. Результат, думаю, справедливий, Арсенал в цілому грав краще.
З тих пір, як закрилося трансферне вікно, згуртованість на висоті. Сьогодні було дуже важко, у Арсенала є все необхідне. Ми чудово відбилися на кутових. Беремо очко, потрібно грати краще, але така реальність.
Ми були неймовірно втомлені. Гра з Наполі була дуже емоційною, а після дня відновлення ми витратили 4-5 годин на дорогу до Лондона. Багато футболістів втомилися, до того ж у нас багато травмованих.
Арсенал боровся за два останні титули АПЛ і дійшов до півфіналу Ліги чемпіонів, тож це дуже складний суперник.
Ми не намагаємося так грати (з п'ятьма захисниками, – прим.), але доводиться оборонятися глибше і контратакувати, коли суперник грає краще. Намірів так грати у нас немає", – цитує Гвардіолу ВВС.
