Арсенал готує трансферну "бомбу" – на матч чвертьфіналу ЛЧ проти Реала завітає агент найкращого бомбардира 2024 року
Представник Віктора Дьокереша прибуде на гру 1/4 фіналу ЛЧ між Арсеналом та Реалом.
Трансферні перегони за підписання Віктора Дьокереша зі Спортінга продовжуються. Форвард, за яким полюють майже всі топ-клуби Європи, схоже, визначився з майбутнім.
Барселона збирається поцупити зіркового партнера Зінченка – в нього закінчується контракт уже цього літа
Агент шведського бомбардира відвідає матч 1/4 ЛЧ Арсенала проти мадридського Реала, повідомляє інсайдер Стів Кай з Football Transfers.
Після того, як Ньюкасл виставив цінник на Александера Ісака розміром у 150 мільйонів фунтів стерлінгів, "каноніри" вирішили сконцентруватися на дешевшому Дьокереші, якого Спортінг оцінює у 84 мільйони мільйонів фунтів стерлінгів. Візит агента нападника лише підтверджує прогрес Арсенала у перемовинах.
Додамо, що у 2024 році Дьокереш забив найбільше голів у серед усіх футболістів у Європі – 62 м'ячі. В його активі 52 голи за Спортінг та 10 за збірну Швеції. До цього 26-річний нападник вже виступав в англійських Ковентрі та Брайтоні.
Арсенал розписав нічию з Евертоном – учень не зміг здолати вчителя, "українського дербі" не сталося