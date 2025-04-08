Трансферні перегони за підписання Віктора Дьокереша зі Спортінга продовжуються. Форвард, за яким полюють майже всі топ-клуби Європи, схоже, визначився з майбутнім.

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Агент шведського бомбардира відвідає матч 1/4 ЛЧ Арсенала проти мадридського Реала, повідомляє інсайдер Стів Кай з Football Transfers.

Після того, як Ньюкасл виставив цінник на Александера Ісака розміром у 150 мільйонів фунтів стерлінгів, "каноніри" вирішили сконцентруватися на дешевшому Дьокереші, якого Спортінг оцінює у 84 мільйони мільйонів фунтів стерлінгів. Візит агента нападника лише підтверджує прогрес Арсенала у перемовинах.

Додамо, що у 2024 році Дьокереш забив найбільше голів у серед усіх футболістів у Європі – 62 м'ячі. В його активі 52 голи за Спортінг та 10 за збірну Швеції. До цього 26-річний нападник вже виступав в англійських Ковентрі та Брайтоні.

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