Арсенал хоче заробити грошей задля підсилення команди, а для цього може розглянути продаж одразу трьох зіркових гравців, повідомляє Football Insider з посиланням на екс-скаута МЮ та Тоттенхема Міка Брауна.

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Так, "каноніри" готові попрощатись з Кіраном Тірні, Габріелем Жезусом та Олександром Зінченком. Зазначається, що Арсенал вже готовий відпустити бразильця, оскільки до нього зростає інтерес. До нього приєднались Тірні та Зінченко – перший взагалі не грав у цьому сезоні, а українець суттєво здав позиції після приходу Калафйорі минулого літа.

До слова, Олександр зіграв у 5 матчах за Арсенал в цьому сезоні (178 хвилин на полі), однак не відзначався результативними діями.

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