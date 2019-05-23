Арсенал готує офіційну пропозицію Борнмуту щодо Фрейзера

Лондонський Арсенал хоче підписати вінгера Борнмута Раяна Фрейзера.

Лондонський клуб планує надіслати у Борнмут офіційну пропозицію щодо 25-річного шотландського вінгера Раяна Фрейзера після фіналу Ліги Європи.

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"Вишні" планують отримати за свого лідера 30 мільйонів євро, але Арсенал хоче "збити" ціну на футболіста, адже контракт Фрейзера закінчується через рік, повідомляє Іndependent.

Зауважимо, що у поточному сезоні 25-річний вінгер провів за Борнмут 42 матчі в усіх турнірах, де забив 8 голів та віддав 15 результативних передач.

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