Арсенал готує новий контракт для Артети – "каноніри" бояться зазіхань з боку Манчестер Сіті
Керівництво Арсенала задоволене роботою Мікеля Артети біля керма лондонського клубу.
Арсенал найближчим часом запропонує Мікелю Артеті новий 2-річний контракт, повідомляє Daily Mail.
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Чинна угода про співпрацю "канонірів" з іспанським фахівцем розрахована до літа 2023-го. У таборі лондонського клубу хвилюються, що Манчестер Сіті захоче переманити Артету після відходу Хосепа Гвардіоли. Нагадаємо, Артета був помічником Пепа у Сіті, а в грудні 2019-го перебрався до Лондона.
Після 20-ти турів АПЛ Арсенал розташувався на 6-й сходинці турнірної таблиці.
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