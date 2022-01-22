Арсенал найближчим часом запропонує Мікелю Артеті новий 2-річний контракт, повідомляє Daily Mail.

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Чинна угода про співпрацю "канонірів" з іспанським фахівцем розрахована до літа 2023-го. У таборі лондонського клубу хвилюються, що Манчестер Сіті захоче переманити Артету після відходу Хосепа Гвардіоли. Нагадаємо, Артета був помічником Пепа у Сіті, а в грудні 2019-го перебрався до Лондона.

Після 20-ти турів АПЛ Арсенал розташувався на 6-й сходинці турнірної таблиці.

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