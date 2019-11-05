Арсенал готує нові контракти для двох основних форвардів

В таборі Арсенала не мають наміру перебудовувати атакувальну ланку.

Форварди лондонського клубу П'єр-Емерік Обамеянг та Александр Ляказетт найближчим часом отримають нові пропозиції від "канонірів", повідомляє Goal.

Обамеянг хоче покинути Арсенал, якщо команда не фінішує у топ-4 АПЛ

Чинний контракт француза з Арсеналом розрахований до літа 2022 року, а угода габонця завершується в червні 2021-го.

Обамеянг не в захваті від такої ініціативи, адже для 30-річного форварда головним пріоритетом є виступи у Лізі чемпіонів, куди "каноніри" вже не потрапляють кілька сезонів поспіль.

Після 11-ти турів АПЛ Арсенал перебуває на 5-й сходинці турнірної таблиці.

Моурінью проти фаворита Мессі та Гвардіоли – топ-7 тренерів, які могли б замінити Емері в Арсеналі