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Арсенал готує нові контракти для двох основних форвардів

11:45 344 Читать на русском
Арсенал готує нові контракти для двох основних форвардів
П'єр-Емерік Обамеянг та Александр Ляказетт / Фото The Sun

В таборі Арсенала не мають наміру перебудовувати атакувальну ланку.

Форварди лондонського клубу П'єр-Емерік Обамеянг та Александр Ляказетт найближчим часом отримають нові пропозиції від "канонірів", повідомляє Goal.

Обамеянг хоче покинути Арсенал, якщо команда не фінішує у топ-4 АПЛ

Чинний контракт француза з Арсеналом розрахований до літа 2022 року, а угода габонця завершується в червні 2021-го.

Обамеянг не в захваті від такої ініціативи, адже для 30-річного форварда головним пріоритетом є виступи у Лізі чемпіонів, куди "каноніри" вже не потрапляють кілька сезонів поспіль.

Після 11-ти турів АПЛ Арсенал перебуває на 5-й сходинці турнірної таблиці.

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Англія Александр Ляказетт Александр Ляказетт П'єр-Емерік Обамеянг П'єр-Емерік Обамеянг Арсенал Арсенал
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