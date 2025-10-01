Арсенал, який улітку витратив понад 250 мільйонів євро на трансфери, зосередився на збереженні власних ключових гравців. Після того, як Вільям Саліба підписав новий контракт, клуб почав активні переговори з Букайо Сака, інформує givemesport.

Арсенал офіційно продовжив угоду із зіркою, у якого з'явився конкурент – "каноніри" ускладнили завдання Реала

Мікель Артета та спортивний директор Андреа Берта вже провели особисті розмови з футболістом. У клубі вважають 24-річного англійця "недоторканним" і розраховують оформити угоду найближчими тижнями. Чинний контракт Сака діє ще півтора року, але Арсенал прагне гарантувати довгострокове майбутнє свого вихованця.

Нині Сака заробляє до 295 тисяч євро на тиждень із бонусами, але "каноніри" готові переглянути суттєво покращити умови для своєї головної зірки. Сака вже дав зрозуміти, що хоче залишитися й бути центральною фігурою у проєкті Артети. У клубі переконані, що новий контракт стане ще більшим досягненням, ніж продовження Саліба, адже саме Сака визначає якість гри в атаці.

Нагадаємо, що влітку нові угоди отримали молоді таланти Арсенала Майлз Льюїс-Скеллі та Ітан Нванері.

Арсенал на останніх хвилинах вирвав перемогу над Ньюкаслом – скандальний арбітраж не завадив повернутись на друге місце