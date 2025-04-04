Арсенал готує літні трансфери зірки АПЛ та чемпіона Європи, за яким полюють Реал і Барселона
Форвард Вулверхемптона Матеус Кунья та вінгер Атлетіка Ніко Вільямс можуть стати гравцями Арсенала влітку.
Мікель Артета та новий спортивний директор "канонірів" Андреа Берта готують серйозну перебудову атаки після травматичного сезону, повідомляє колишній скаут Манчестер Юнайтед Мік Браун в статті для Football Insider.
"Ми втратили 4 гравців за один тиждень": Артета поскаржився на кадрову ситуацію перед Реалом і підтвердив травми лідерів
Зокрема Арсенал визначив Матеуса Кунью з Вулверхемптона головною ціллю на позицію центрального нападника. 25-річний бразилець перебуває в шорт-листі лондонців вище, ніж Віктор Дьокереш зі Спортінга та Беньямін Шешко з Лейпцига.
Окрім нападника, Артета також бажає підписати нового вінгера. І найкращим варіантом для підсилення цієї позиції є талант Атлетіка Більбао Ніко Вільямс. Щоправда, тут на Арсенал чекає велика конкуренція за гравця, котрого хочуть купити всі топ-клуби Європи, зокрема Барселона та Реал Мадрид.
Нагадаємо, що в поточному сезоні Арсенал втрачав на довгий термін кількох нападників. Зокрема вилітали з травмами Букайо Сака та Габріел Мартінеллі, а Кай Хаверц та Габріел Жезус і взагалі більше не зіграють в цій кампанії. Тому Артеті приходиться використовувати на позиції форварда півзахисника Мікеля Меріно.
Арсенал без Зінченка здолав Фулхем – результативне повернення зіркового вінгера "канонірів"