Мікель Артета та новий спортивний директор "канонірів" Андреа Берта готують серйозну перебудову атаки після травматичного сезону, повідомляє колишній скаут Манчестер Юнайтед Мік Браун в статті для Football Insider.

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Зокрема Арсенал визначив Матеуса Кунью з Вулверхемптона головною ціллю на позицію центрального нападника. 25-річний бразилець перебуває в шорт-листі лондонців вище, ніж Віктор Дьокереш зі Спортінга та Беньямін Шешко з Лейпцига.

Окрім нападника, Артета також бажає підписати нового вінгера. І найкращим варіантом для підсилення цієї позиції є талант Атлетіка Більбао Ніко Вільямс. Щоправда, тут на Арсенал чекає велика конкуренція за гравця, котрого хочуть купити всі топ-клуби Європи, зокрема Барселона та Реал Мадрид.

Нагадаємо, що в поточному сезоні Арсенал втрачав на довгий термін кількох нападників. Зокрема вилітали з травмами Букайо Сака та Габріел Мартінеллі, а Кай Хаверц та Габріел Жезус і взагалі більше не зіграють в цій кампанії. Тому Артеті приходиться використовувати на позиції форварда півзахисника Мікеля Меріно.

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