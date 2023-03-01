Під час літнього трансферного вікна Арсенал хоче значно посилити глибину складу. Мікель Артета наполягає на нових гравцях, які можуть покращити результати команди.

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The Times стверджує, що наставник "канонірів" хоче залучити щонайменше чотирьох нових гравців. Повідомляється, що Арсенал планує підписати лівого захисника, вінгера і гравців центру поля. На одну із позицій є навіть конкретна кандидатура – Деклан Райс.

Вест Хем довго відкладав продаж свого лідера, але вони розуміють, що повинні поступитися. Все вказує на те, що це станеться влітку. Арсенал готовий викласти за гравця близько 80 мільйонів фунтів. Раніше повідомлялось, що за Райсом стежить Челсі, який би дуже хотів бачити півзахисника у своїй команді.

Поява нового захисника в Арсеналі посилить конкуренцію на лівому фланзі. Наразі основним гравцем на цій позиції є Олександр Зінченко.

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